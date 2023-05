Uczniowie z "Budowlanki" zdobyli I miejsce na Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Warszawie!

Szkoły w Lubuskiem. Sukces "Budowlanki" i LO z Gorzowa

W Warszawskim Domu Technika NOT uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze odebrali nagrody za pierwsze miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska o tytuł "Młodego Ekologa Innowatora". Julia Szczerbak i Aleksander Tomczyk z klasy I technikum architektury krajobrazu oraz Natalia Kraśnicka z klasy II technikum architektury krajobrazu przygotowali pracę „Miejskie bagno. Projekt wzbogacania miast w wodne powierzchnie biologicznie czynne” . Równorzędne pierwsze miejsce zdobyli też uczniowie z Bielska Białej za pracę Smart Water Oxygenator. Opiekunami zielonogórskich uczniów w olimpiadzie byli nauczyciele przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu Agnieszka Tokarska-Osyczka i Mariusz Kłosowski.

Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska. Co to za wydarzenie?

- Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników olimpiady do podejmowania samodzielnych działań związanych z ekologią i opracowywanie innowacyjnych projektów, które wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania - informują organizatorzy.

Do celów olimpiady należą także rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnoszenie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej i przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznaczenie drogi do współpracy z uczelniami.

