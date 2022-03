Uczniowie z SP nr 21 w Zielonej Górze pomagają kolegom z Ukrainy, z którymi zasiedli w szkolnych ławkach Agnieszka Linka

Szkoła Podstawowa nr 21 w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Os. Pomorskie w Zielonej Górze zorganizowała festyn, z którego dochód przeznaczono na wyprawki dla uczących się w placówce młodych obywateli Ukrainy Agnieszka Linka Zobacz galerię (30 zdjęć)

W wielu zielonogórskich szkołach i przedszkolach naukę rozpoczęła młodzież z Ukrainy. Do Szkoły Podstawowej nr 21 trafiło 15 uczniów. Koledzy z polskiej ławki nie chcieli, żeby nowi uczniowie czuli się gorsi i zorganizowali kiermasz, na którym sprzedawali to, co sami zrobili. Za zebrane pieniądze chcą kupić wyprawki szkolne. Cieszą się powodzeniem akcji i już zapowiadają kolejne. Ich zaangażowanie i entuzjazm zasługują na pochwałę.