Uczniowie ze SP nr 1 w Zielonej Góry wzięli udział w Przerwie na czytanie. To już trzecia międzynarodowa edycja bicia rekordu w czytaniu

Wiadomo, że o tym, jak ważne jest czytanie i sięganie po lekturę od najmłodszych lat nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego nic dziwnego, że po usłyszeniu o akcji wspólnego czytania na przerwie, w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze zapadła decyzja o wzięciu udziału w tym przedsięwzięciu.

- Staramy się promować czytelnictwo i miłość do książek poprzez różne akcje, dlatego i tym razem nie zawahaliśmy się. W czwartek, 27 października nasza szkoła przystąpiła do trzeciej Międzynarodowej Edycji VII Ogólnopolskiej Akcji "Przerwa na czytanie". To było bicie rekordu w czytaniu na przerwie - relacjonuje Katarzyna Trojanowska.