Uczniowski Festiwal Nauki w Szkole Myślenia Twórczego w Zielonej Górze. Oj, wiele się dzieje...

Uczniowski Festiwal Nauki w Szkole Myślenia Twórczego - uczniowie się prezentują

- Chodziło o to, żeby młodzi ludzie zaprezentowali swoim rówieśnikom to, co kochają, co jest ich pasją albo to, co po prostu jest przydatne w życiu – mówi Michał Chłodnicki, dyrektor Szkoły Myślenia Twórczego w Zielonej Górze. -To także okazja do poprawienia sobie not z przedmiotu, który do tej pory nie bardzo wychodził…

Dziś młodzież jest różna. Są uczniowie, którzy robią po kilka prezentacji i mają z tego powodu wielką satysfakcję. Ale są i też tacy, którzy unikają publicznych wystąpień, wolą dzielić się projektami w mniejszym gronie. I tak też się dzieje. Prezentacje odbywają się w klasach czy małych grupach. Na początek. Kiedy przekonają się, że nie taki diabeł straszny, w kolejnych latach nie obawiają się już wystąpić przed szerszą publicznością i zapraszanymi gośćmi.