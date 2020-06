Udało się! Niebezpieczne przejście na ul. Sulechowskiej przejdzie do historii. Trwa przebudowa, by piesi czuli się teraz bezpieczniej

O konieczności zlikwidowania przejścia dla pieszych na ulicy Sulechowskiej (przy markecie Dino) mówiło się w mieście od dawna. Mieszkańcy zwracali uwagę, że w godzinach szczytu trzeba tu długo czekać, by móc przedostać się na drugą stronę ulicy. Bywało tutaj niebezpiecznie. Czytelnicy wysyłali nam nagrania, na których widać, jak obok pieszych, będących już na przejściu, z dużą prędkością przejeżdżały auta, nie przepuszczając mieszkańców.

Były tu wypadki, były potrącenia. Dzięki zmianom na Sulechowskiej ma być wreszcie bezpieczniej

Często dochodziło na tej ulicy do potrąceń. Dwupasmowa jezdnia sprawia, że niektórzy się tu rozpędzają i przekraczają dozwoloną prędkość. Zimą, gdy szybko robi się ciemno, piesi byli słabo widoczni. Łatwo tu było o tragedię.

Ile potrwa przebudowa? Zielonogórski magistrat podaje nam, że termin prac przewidziano do 29 czerwca 2020 roku. W urzędzie udało nam się dowiedzieć, że wykonane zostanie przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym oraz sygnalizacja świetlną .

- Sygnalizacja będzie posiadała sterowanie acykliczne oraz wzbudzane oddzielnymi sensorowymi detektorami (przyciskami) dla pieszych i rowerzystów - tłumaczy Michał Szulc.

Co jeszcze się zmieni? Przed przejściami dla pieszych zostanie wykonana linia zatrzymania z kostki z wypustkami, by osoby niedowidzące i niewidome mogły poczuć się bezpieczniej. Krawężniki na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym zostaną zaś wyrównane do poziomu jezdni. Nie zabraknie też sygnałów dźwiękowych.

"Nowe przejście na ul. Sulechowskiej to świetne rozwiązanie"

Radny Jacek Budziński podkreśla, że nowe rozwiązanie jest dobrze przemyślaną koncepcją.

- Wybrano wariant, który według mnie jest słuszny, czyli likwidacja dwóch przejść i stworzenie nowego z sygnalizacją - mówi J. Budziński.

- To nowe przejście będzie tak fajnie umiejscowione, że będzie można łatwiej wyjechać od strony sklepu Dino - dodaje radny. - Trudno, troszkę trzeba będzie przejść się kawałek, ale dla bezpieczeństwa warto to zrobić.