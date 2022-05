Udana majówka w Zatoniu. Pikniki, zabawy i spacer po parku z małą księżną Dorotą. Goście dopisali!

Wielka majówka, wiele atrakcji

“Parkowa Majówka” w Pałacu Książęcym w Zatoniu rozpoczęła się o godz. 12.00. Gospodarze przygotowali wiele atrakcji. Były propozycje integrujące całe rodziny.

- Mieliśmy okazję, by połączyć naukę, zabawę i pomoc - mówi Jarosław Skorulski prezes fundacji “Ogrody Kultury”.

Centrum Nauki Keplera zaproponowało zabawę pod hasłem “Z głową w chmurach, czyli jak to się dzieje, że coś lata?”. Dzieci wykonywały m.in. motylki, jaskółki i wiatraczki, dowiadując się przy tym dlaczego zwierzęta i przedmioty potrafią unosić się w powietrzu.

Okazją do odkrycia na nowo starych podwórkowych zabaw stała się: gra w bulle, toczenie koła, zabawa na 4 fajerki, czyli toczenie fajerek pogrzebaczem oraz wielkie wyścigi kapsli wokół fontanny.

Ponadto odbyły się pokazy modeli pływających po stawie.

Robert Jurga prowadził warsztaty malarskie dla dzieci, podczas których najmłodsi dostali wiele cennych wskazówek.

Stowarzyszenie Nasze Zatonie ugotowało polski żurek, natomiast Ukrainki, które przyjechały do Zielonej Góry po 24 lutego ugotowały prawdziwy barszcz ukraiński. Serwowane z kuchni polowej zupy oraz fasolka po bretońsku cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Ukrainki upiekły do barszczu buły drożdżowe z czosnkiem i ziołami.

Fundacja “Ogrody Kultury” sprzedawała z kolei pięknie haftowane obrusy. Zysk z ich sprzedaży, podobnie jak zup, w 100% będzie przekazany na pomoc dla Ukrainy.

Była też możliwość obejrzenia filmu promującego park Branitz i w Zatoniu. Jest to polsko - niemiecka produkcja pokazująca park oczami małej Dorotki (Dorota de Talleyrand-Périgord) i małego Henryka (książę Pückler). W projekcji uczestniczyło sporo gości, również z Niemiec.

O godz. 17.00 rozpoczął się wernisaż malarstwa Dariusza "Kamola" Kamysa, znanego zielonogórskiego kabareciarza (kabarety: Potem, Hrabi, kabaretowa telenowela Spadkobiercy). Obrazy będzie można oglądać w Zatoniu jeszcze przez kilkanaście dni.