Udar mózgu w Lubuskiem to wielki problem. Rozmawiamy z neurologiem Janem Mejnartowiczem

Czym jest udar mózgu? To choroba, która wynika z zaburzeń krążenia krwi w naczyniach mózgowych. Najczęściej przyczyną jest zamknięcie tętnicy, co prowadzi do zawału, innymi słowy niedokrwienia części mózgu. Innego rodzaju uszkodzeniami są wylewy krwi (udar krwotoczny), spowodowane pęknięciem naczynia. Do udaru zaliczany jest też krwotok podpajęczynówkowy, gdzie również dochodzi do pęknięcia naczynia, ale wówczas krew nie wylewa się bezpośrednio do tkanek mózgu, tylko w jego otoczeniu, czyli w przestrzeni podpajęczynówkowej. Innym rodzajem jest udar żylny. W wyniku zakrzepicy naczyń żylnych, które odprowadzają krew z mózgu, może dojść do wylewów lub niedokrwień. To dużo rzadsza postać, a zarazem najtrudniejsza do rozpoznania przyczyna udaru. Udar mózgu ma różne nasilenia. Jeżeli nieduże naczynia, o rozmiarach milimetrowych bądź poniżej milimetra, zostaną zamknięte, wówczas szkody będą raczej mniejsze. Z kolei przy dużych naczyniach, które docierają do znacznej części mózgu, skutki są duże. Objawy samego udaru zasadniczo zależą od uszkodzonego obszaru. Przy uszkodzeniach półkul, będą to niedowład, porażenie, charakterystyczne, połowicze zaburzenia widzenia, czy też zaburzenie czucia, obniżenie progu bólu.

Wspomniał Pan o objawach, a skoro jest kilka rodzajów udarów, czy osoba niedoświadczona, która zauważy u kogoś pierwsze sygnały, ma szansę je rozpoznać i udzielić pierwszej pomocy? Tak. O ile czasami występują rzadkie postacie udarów, gdzie trudność w rozpoznaniu może mieć nawet lekarz doświadczony w ich leczeniu, o tyle generalnie wymienia się podstawowe objawy. Są to niedowłady, gdy pacjent nie jest w stanie unieść w ogóle ręki bądź nogi lub gdy one opadają, do tego dochodzi wykrzywienie twarzy. Zazwyczaj ręka, noga i twarz wykazują objawy po tej samej stronie ciała. Mogą temu towarzyszyć zaburzenia mowy, która przybiera charakter niewyraźnej, bełkotliwej, bywa nawet całkowicie niezrozumiała. Pacjentowi brakuje słów albo je myli, czasami słowa przypominają te docelowe, jednak niekiedy chorzy przestają nawet mówić w ogóle, choć są przy tym przytomni. Kolejny objaw - zaburzenia widzenia w połowie pola widzenia. Pacjenci tego problemu mogą nie zauważyć. Jest to zadziwiające, bo nie widzą, że nie widzą. Ponadto mówi się o zawrotach głowy, choć właściwszym określeniem byłyby zaburzenia równowagi. Co ważne, w udarze mózgu objawy narastają szybko, to nie są dni i tygodnie, ale raczej minuty i godziny, najwyżej kilka godzin. W przypadku krwotoku podpajęczynówkowego, we wstępnym etapie nie objawia się on objawami ubytkowymi, czyli niedowładami, niedowidzeniami, ubytkami czucia, zaburzeniami koordynacji, natomiast silnym, nagłym bólem głowy. Większość "zwykłych" bólów głowy, jak migrena, nasila się stopniowo, natomiast w tym przypadku ból rozwija się bardzo szybko, niektórzy określają to jako uderzenie kijem w głowę, bólowi może towarzyszyć utrata przytomności. Część objawów udaru niedokrwiennego może się wycofywać, co wynika z tego, że organizm ma pewną zdolność do udrożnienia zamkniętego naczynia albo to zamknięcie nie jest pełne. Te symptomy są istotne, nie należy ich lekceważyć, ponieważ mogą sugerować, że w ciągu tygodnia nastąpi udar mózgu. Ważne, aby je rozpoznawać i szybko, przynajmniej w ciągu doby, zareagować. Raz czy drugi może się udać, a za trzecim razem te objawy neurologiczne zostaną utrwalone i dokona się udar. Jeśli do tego dojdzie, powinniśmy szukać pomocy w oddziałach ratunkowych. To może być trudne do rozpoznania, bo pacjent przyjdzie i powie, że mu już ustąpiło i jest tak, jak przed atakiem. Ale jesteśmy w stanie to rozpoznać i świadek udaru też jest w stanie.

I co taka osoba może zrobić, jak pomóc?

Gdy podejrzewamy udar mózgu należy bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe. Właściwie nie podejmuje się przedratowniczo żadnych specjalnych działań. Przygotujmy dokumentację medyczną pacjenta, aby była dostępna dla personelu medycznego, przygotujmy leki jakie stosuje pacjent, a samego pacjenta zabezpieczmy, gdyby występowały wymioty, należy położyć go na boku, by się nie zachłysnął. W przypadku dokonującego się, a nie już dokonanego, udaru mamy możliwość leczenia, które czasami - bo niestety nie u wszystkich - może doprowadzić do wyleczenia. Może być i tak, że siły organizmu doprowadzą do samoistnego odetkania się naczynia i jeśli to nastąpi dość szybko, następstwa będą niewielkie.

Jak się leczy udar?

Mamy techniki farmakologiczne, czyli podawanie leku, który rozpuszcza skrzeplinę czy też zator. Nazywa się to leczeniem trombolitycznym, wówczas lek jest podawany dożylnie i to od lat stanowi standardową opiekę w szpitalach neurologicznych z pododdziałami udarowymi. Jeszcze bardziej zaawansowaną techniką jest udrażnianie mechaniczne, wewnątrznaczyniowe usunięcie skrzepliny i jest wykonywane tylko w niektórych ośrodkach. W naszym uniwersyteckim, zielonogórskim ośrodku na razie takie zabiegi wykonywane są pilotażowo, ale na świecie jest to metoda uznana za standard opieki.