UFO, czyli stara oczyszczalnia zniknęła. Nie uwierzysz, jak teraz wygląda ten teren. Co tu powstanie?

Niektórzy nazywali ten obiekt UFO, inni beczką. Byli tacy, dla których stara oczyszczalnia ścieków stanowiła cudo techniki. Teraz z można ją zobaczyć tylko na starych zdjęciach.

- Dla mnie to miejsce to kawał historii mojego życia. Pamiętam czasy, kiedy tu wszystko chodziło. I potem kiedy stało się to miejscem zabaw i tajemniczych wydarzeń. Mówiło się, że zabiła się tu pewna... dziewczyna - wspomina pani Renata, która przychodziła na ulicę Foluszową razem ze swoją koleżanką Elżbietą.