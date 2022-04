Ukradł kosmetyki warte 23 tys. zł. Nie spodziewał się, że wpadnie z dala od sklepu

Policjanci kryminalni już po kilku sekundach oglądania nagrania wiedzieli, kim jest sprawca. Okazało się, że to doskonale znany policjantom z wcześniejszych kradzieży, 44-letni zielonogórzanin. Natychmiast ruszyły poszukiwania mężczyzny.

Przed kilkoma dniami w jednej z drogerii skradziono kosmetyki. Tego samego dnia, tylko kilka godzin później doszło do podobnej kradzieży w innej galerii handlowej. Ochronie nie udało się zatrzymać sprawców, ale moment kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu.

Policja w Zielonej Górze. Pomógł przypadek

Jak ustalili śledczy, w drogerii zatrzymany mężczyzna ukradł kosmetyki na kwotę prawie 7 tysięcy złotych, natomiast w galerii handlowej jego łupem padły kosmetyki o wartości ponad 16 tysięcy złotych. Podczas prowadzonego przez śledczych postępowania okazało się, że 44-latek kilka dni wcześniej okradł także skład materiałów budowlanych na kwotę co najmniej tysięcy złotych. Policjanci odzyskali znaczną część skradzionych kosmetyków.

Tego dnia naczelnik wydziału kryminalnego, komisarz Bartosz Dzięgielowski spacerując po pracy z psem, zauważył na jednej z ulic znanego mu 44-latka, wytypowanego właśnie jako sprawcę ostatnich kradzieży sklepowych. Zatrzymał go i jednocześnie powiadomił dyżurnego. Zatrzymany mężczyzna nie mógł sobie darować, że nie zauważył znanego mu z wcześniejszych zatrzymań policjanta.

Kryminalna Zielona Góra. Podejrzany trafił do aresztu

Mężczyzna usłyszał zarzuty za kradzieże w tych trzech sklepach, za które to przestępstwa Kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Ponieważ będzie odpowiadał w warunkach recydywy, grozi mu kara nawet do 7,5 roku. O ostatecznym wymiarze kary zadecyduje sąd.