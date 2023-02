Ukradli, czy tylko nie zmarnowali? Były pracownik lubuskiej restauracji zdradza, co się działo na zapleczu

Wesele. List pracownika restauracji

Restauracja, w której pracował nasz Czytelnik mieści się w kilkudziesięciotysięcznym mieście w województwie lubuskim. W tej miejscowości jest kilka lokali, w których młode pary organizują przyjęcia weselne. Czytelnik nie mógł dłużej patrzeć na to, co działo się w weekendy w jego miejscu pracy, postanowił o sprawie zawiadomić redakcję.

"Jest weekend, sobota, godzina 18 w restauracji duża impreza, zazwyczaj jest to wesele. Goście właśnie raczą się obiadem za chwilę wszystkie półmiski wrócą do kuchni, gdzie zostaną spakowane by w chłodni czekać poprawin. Lecz zanim do niej trafią ich zawartość niestety zostanie znacznie uszczuplona.

Wszyscy pracownicy (15-20 osób) zjedzą na koszt pary młodej to, na co akurat mają ochotę, nie zapominając o słodkościach oczywiście. Co na to właściciele? Oni także wkrótce pojawią się w kuchni by napełnić weselnym jedzeniem plastikowe pojemniki, które ze sobą przywieźli. Proceder ten trwał cały 2022 rok".