Ukrainki z Głogowa robią furorę pysznymi khinkali. Dziennie sprzedają je po kilkaset sztuk. Dzwonią po nie ludzie z całej Polski!

Takiego obrotu sprawy się nie spodziewały! Spontaniczna akcja gotowania gruzińskiego przysmaku zamieniła się w lawinę zamówień płynącą nie tylko z Głogowa, ale i z całego kraju.

- Dziewczyny płaczą ze szczęścia – przyznaje Michał Wnuk, kierownik Teatru Miejskiego im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, gdzie mieszkają młode Ukrainki z dziećmi. - Dzwonią do mnie ludzie nawet w środku nocy, z Gdańska, z Podlasia. Niestety, tam nie dowieziemy, ale są klienci z Góry czy z Lubina.

Pomysł na gotowanie khinkali zrodził się spontanicznie, wieczorem, przy stole podczas jedzenia tego pysznego dania.

- Zrobiły je dla nas i swoich dzieci. I były wyborne! Wtedy jedna z naszych pań powiedziała, że powinny to sprzedawać. Od razu wrzuciliśmy więc internet posta, no i się zaczęło – mówi Michał Wnuk.

A post na prywatnym profilu Michała Wnuka brzmiał: „Katia, Ola, Ludmiła robią przepyszne Khinkali !!! Jeśli chcecie pomóc dziewczynom i ich dzieciakom chętnie Wam je ugotują. Zabiją trochę czasu i sprawi im to wiele radości. Złotówka za sztukę to cena promocyjna dla dobrych ludzi”.