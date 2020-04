Ulica Prosta powinna - zdaniem zielonogórzanki - nazywać się Kwiatowa. Dlaczego?

Niby zwykłe drzewa, które posadzono przy drodze. A jednak na przełomie kwietnia i maja przypominają rajski ogród. Warto je zobaczyć!

- Są takie miejsca w mieście, na które generalnie nie zwracamy uwagi. No bo co w tym dziwnego, że przy ulicy rosną drzewa? – mówi zielonogórzanka. – Ale gdy one nagle po zimie stają się zielone, a tym bardziej różowe, to potrafimy się nimi zachwycać.

Pani Marzenia zachwyciła się ulicą Prostą. Kwitnące na przełomie kwietnia i maja drzewa przypominają – jej zdaniem – rajski ogród. Drzewa kwitną bardzo obficie. Cała korona jest obsypana kwiatami.

Niektóre odmiany wiśni kwitną od wiosny do jesieni Według pani Marzeny takie miejsca sprawiają, że na twarzy pojawia się uśmiech i zadowolenia. A to w dzisiejszych czasach niezwykle ważne.

- Myślę, że to jedna z odmian wiśni piłkowanej – dodaje zielonogórzanka. – Skoro przy ulicy Prostej tak to pięknie wygląda, to w innych miejscach też powinniśmy o takich ozdobnych miejscach pomyśleć. Są też odmiany wiśni piłkowanej, które kwitną od wiosny do jesieni.

Choć drzewa mają teraz pełno kwiatów, owoców będzie niewiele. Chętnie zjadają je ptaki. Ludzie je omijają, bo są dla nich trujące.

Wiśnie, magnolie i inne ozdobne drzewa Miasto co roku sadzi nowe drzewa i krzewy. Krajobraz się zmienia.

- Zielona Góra słynęła z magnolii. Teraz jest ich niewiele w mieście. Też powinniśmy się postarać, by było ich więcej - dodaje pani Dorota. - Jest wiele ciekawych drzew i krzewów, które mogłyby ozdabiać różne miejsca w naszym mieście. Warto się bliżej im przyjrzeć i sadzić nie tylko lipy, klony czy brzozy. Bo odnoszę takie wrażenie, że inwestorzy, którzy pod budowę obiektów wycinają drzewa, to potem sadzą te najbardziej popularne. A tak przecież nie musi być.

