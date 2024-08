Ulice Łużycka i Wyszyńskiego w Zielonej Górze do remontu. Przejazd przez wiadukt na ulicy Zjednoczenia tylko w jedną stronę

Remonty ulic Łużyckiej i Wyszyńskiego

Wykonawca, firma Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej, będzie prowadził prace drogowe na dojazdach do obiektu mostowego.

Do trwających już remontów dróg w mieście, pod koniec września, dołączy kolejna modernizacja. W poniedziałek prezydent miasta Marcina Pabierowski podpisał umowę z wykonawcą – firmą Intrakon z Kościana- na to zadanie. Chodzi o modernizację ulicy Łużyckiej i przebudowę ulicy Wyszyńskiego. Pierwsza z ulic ma zostać na odcinku 1,7 km poszerzona i wyremontowana, zmienią się też zatoki autobusowe. Wyremontowane zostaną także nawierzchnie pasów do skrętów w prawo i pasów włączeń. Chodniki zyskają nowy polbruk, powstaną też dodatkowe ścieżki. Miasto przewidziało też budowę kolejnego odcinka drogi dla rowerów przy ul. Łużyckiej.