Umowa na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego podpisana! Prace potrwają do końca 2027 roku

Obwodnica Krosna Odrzańskiego gotowa do końca 2027 roku!

- W pierwszej kolejności zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na co ma siedemnaście miesięcy — informuje. A. Jakubowska. - Kolejne 22 miesiące zajmie budowa drogi, z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Wartość robót budowlanych wykonawca wycenił na ponad 305 mln zł. Oddanie obwodnicy do użytku planowane jest na grudzień 2027 r.

Przebieg obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Będzie nowy most na Odrze

- Nowa droga będzie omijała Krosno Odrzańskie od strony północnej i wschodniej — to wariant zatwierdzony decyzją środowiskową, jako najkorzystniejszy pod kątem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym — wyjaśnia A. Jakubowska.

W ramach inwestycji wykonawca zbuduje most na Odrze. To druga z sześciu inwestycji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, która przeszła do fazy realizacji.