Uniwersytet ogranicza wyjazdy zagraniczne, miasto odwołuje imprezy masowe. Co ze szkołami i przedszkolami?

- Jest to element zapobiegania. Ten przypadek koronowirusa, który pojawił się w Polsce, dotyczy osoby, która przyjechała z Niemiec z imprezy masowej, z karnawału. Uważamy, że lepiej zrezygnować z koncertów i zapobiegać podobnym przypadkom niż prowokować los. Świat się nie zawali, jeśli wysłuchamy muzyki w innym terminie - przekonuje Kubicki.

Inne miejscowości również odwołują imprezy kulturalne

- Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze zdrowie podjąłem decyzję o odwołaniu marcowych imprez organizowanych przez Gminę Świdnica i gminne instytucje - pisze w oficjalnym komunikacie wójt gminy Świdnica, Krzysztof Stefański. - Przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu przez kilkadziesiąt, czy kilkaset osób wiąże się z dużym ryzykiem przenoszenia wirusów, w tym koronawirusa, którego pierwszy przypadek odnotowano 4 marca, w Zielonej Górze. Wszystkie gminne urzędy, jednostki organizacyjne i publiczne placówki funkcjonują normalnie. Proszę Was wszystkich o spokojne, rozsądne i odpowiedzialne zachowania oraz bezwzględne przestrzeganie higieny osobistej. Szczególną troską otoczmy najmłodszych i najstarszych mieszkańców, chroniąc ich przed możliwością zarażenia. Bardzo ważne są wszystkie działania profilaktyczne i przewidywanie tego, co może się wydarzyć. Stosujmy się do zaleceń zawartych w publikowanym na naszych stronach komunikacie o sposobie postępowania w razie podejrzenia zarażenia chorobą. Jednocześnie zachowajmy spokój i rozsądek i nie ulegajmy emocjom.