Uniwersytet Zielonogórski oceniony. Zobacz, jak wypadają poszczególne dziedziny nauki Leszek Kalinowski

Nie tylko studenci dostają oceny. Także uczelnie. Te najwyższe oznaczają, że mogą one mieć prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Jak wypada tu Uniwersytet Zielonogórski. Okazuje się, że może to robić we wszystkich 23 dyscyplinach naukowych!