Uniwersytet Zielonogórski odwołuje zajęcia. Studenci muszą wyprowadzić się z akademików

Szczegółowe informacje związane z zasadami dalszego postępowania i wznowieniem zajęć będą przekazywane w kolejnych zarządzeniach rektora UZ

Informacje i zapytania dotyczące bieżącej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem oraz podejmowanymi w Uczelni działaniami ograniczającymi zagrożenie zarażeniem koronawirusem należy kierować:

Przypomina się numer Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590

Premier Mateusz Morawiecki uważa, że choć zamknięcie szkół spowoduje pewne ograniczenia i kłopoty, to jednak są one znacznie mniej uciążliwe niż to, gdyby koronawirus rozprzestrzeniałby się bardzo szybko.