Uniwersytet Zielonogórski prężnie się rozwija, dając coraz więcej możliwości. Potwierdzają to wyniki ewaluacji naukowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Zielonogórskiemu kategorii naukowych w 23 dyscyplinach naukowych. Uczelnia otrzymała: aż 8 kategorii A, 13 kategorii B+ i 2 kategorie B. Ocenie podlegały lata 2017-2021.

- Uzyskane wyniki ewaluacji działalności naukowej wskazują na dynamiczny i zrównoważony rozwój dyscyplin naukowych we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki istniejących na Uniwersytecie Zielonogórskim – mówi prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

- Jednym z wymiernych efektów przyznanych kategorii naukowych A i B+ jest, aż trzykrotny wzrost liczby dyscyplin, które uzyskały uprawnienia do przyznawania stopnia doktora habilitowanego - tłumaczy dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. - Liczba ta zwiększyła się z dotychczasowych 7 do 21, co ma niezwykle istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju kadrowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.