Uniwersytet Zielonogórski szykuje nowy kierunek. Mocną stroną będzie współpraca z innymi instytucjami i biznesem

Zdaniem Barbary Misterskiej – Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim będzie przykładem dla innych polskich uczelni.

– Dla nas to bardzo ważne wydarzenie, które na pewno wpisze się w historię naszej organizacji. Rozpoczynamy współpracę z uczelnią zielonogórską – mówi prezes rady. – Chcemy, abyśmy wspólnie z uczelnią budowali prestiż i promowali zawód biegłego rewidenta wśród młodych ludzi. Szukamy nowych talentów. Zapraszamy do współpracy. To zawód, który jest potrzebny społeczeństwu. Gwarantuje bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.