Upał i burze z gradem w Lubuskiem. Są ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą

Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami w pogodzie. Chodzi o upały, którym mogą towarzyszyć burze z gradem.

W najbliższym tygodniu należy się spodziewać wysokich temperatur, niektóre dni będą wręcz upalne, oraz przelotnych opadów deszczu, a także burz z gradem i porywistym wiatrem. Pod koniec tygodnia na termometrach możemy zobaczyć temperaturę w okolicach 35 stopni Celsjusza - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie przed upałem obowiązuje do godziny 20:00 w poniedziałek. Wydano je dla niemal całego województwa lubuskiego.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C - czytamy w komunikacie.

Specjaliści przypominają, aby w czasie upałów pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu, ubieraniu jasnych, lekkich i przewiewnych ciuchów oraz noszeniu nakryć głowy. Radzą także, aby unikać wychodzenia z domu. Warto również ograniczyć intensywną aktywność fizyczną, która może przyczynić się do przegrzania. Upały dają się we znaki również naszym czworonogom. Zwierzęta gorzej znoszą wysokie temperatury, bo nie mają gruczołów potowych, a przez to ich naturalna zdolność chłodzenia organizmu jest ograniczona. Dlatego, kiedy żar leje się z nieba, powinniśmy zadbać o nie w szczególny sposób. Pamiętajmy, aby miały zapewniony swobodny dostęp do chłodnej wody i przebywały w możliwie chłodnych pomieszczeniach.