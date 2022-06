Upały i burze. Najbliższe dni przyniosą nam niebezpieczną pogodę!

Temperatura jak w tropikach

Lody dla ochłody, cień drzew oraz woda w każdej ilości i postaci. Słońce i wysokie temperatury na pewno ucieszą urlopowiczów, ale mogą mocno dać się we znaki wszystkim tym, którzy afrykańskie temperatury będą musieli znosić w mieście. Specjaliści przypominają o odpowiednim nawodnieniu organizmu, ubieraniu jasnych, lekkich i przewiewnych ciuchów oraz noszeniu nakryć głowy. Radzą także, aby podczas upałów unikać wychodzenia z domu. Warto również ograniczyć intensywną aktywność fizyczną, która może przyczynić się do przegrzania.

Upały dokuczają też zwierzętom

Upały dają się we znaki również naszym czworonogom. Zwierzęta gorzej znoszą wysokie temperatury, bo nie mają gruczołów potowych, a przez to ich naturalna zdolność chłodzenia organizmu jest ograniczona. Dlatego, kiedy żar leje się z nieba, powinniśmy zadbać o nie w szczególny sposób. Pamiętajmy, aby miały zapewniony swobodny dostęp do chłodnej wody i przebywały w możliwie chłodnych pomieszczeniach.