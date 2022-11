Upiorny zajazd straszy nad jeziorem! Bluszcz wdziera się do mrocznych wnętrz. A dawniej ludzie jeździli tu na disco Mariusz Kapała Michał Korn

Opuszczony ośrodek wypoczynkowy straszy nad jeziorem Głębokim. W oknach dostrzec można pożółkłe, postrzępione firany, za którymi kryje się mrok. Jaką tajemnicę skrywają wnętrza tego ogromnego kompleksu?

Mroczna wizytówka jeziora Głębokiego w powiecie międzyrzeckim? Gdy pytamy o to, ludzie najczęściej odpowiedziami uciekają do coraz betonowych pomostów i stanu wody w jeziorze. Oczy naszej redakcji jednak skierowane są na opustoszały ośrodek wypoczynkowy, który stoi tuż przy wjeździe. Szpetny obiekt z tygodnia na tydzień popada w coraz większą ruinę. Trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu, tętnił życiem, a odbywające się tu imprezy i zabawy przy muzyce disco okoliczni mieszkańcy pamiętają i wspominają do dziś...