URE podał wysokość opłaty mocowej w 2023 roku. Zobacz, o ile więcej zapłacisz za prąd OPRAC.: Leszek Rudziński

Wysokość opłaty mocowej będzie wyższa w przyszłym roku. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że od stycznia opłata wyniesie od 2,37 do 13,25 zł netto miesięcznie dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców. Pozostali użytkownicy zapłacą 0,1026 zł za kWh. Opłata mocowa w założeniu, ma zachęcić odbiorców do świadomego zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym poprawić bilansowanie zapotrzebowania na energię, co z kolei zwiększyć ma bezpieczeństwo jej dostaw.