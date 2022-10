Urlop rodzicielski. Ważne modyfikacje od stycznia 2023 roku. Sprawdź, co dokładnie się zmieni i gdzie taki urlop należy zgłosić

Urlop rodzicielski – dotychczasowe warunki

Urlop rodzicielski to płatny urlop, który może być wykorzystany bezpośrednio po macierzyńskim lub później. Skorzystać z niego ma możliwość mama lub tata naprzemiennie lub równocześnie. Obecnie wynosi on 32 tygodnie po urodzeniu jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku bliźniaków lub większej ilości noworodków. Istnieje możliwość podziału go maksymalnie na 4 części, a każda z nich musi trwać minimum 8 tygodni. Wyjątek stanowi jego pierwsza część, która może zostać skrócona do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Taki urlop rodzicielski można wykorzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jeśli się tego nie zrobi, przepada.