Uroczyście otwarto centrum logistyczne Amazon w pobliżu Świebodzina! Zobacz zdjęcia i wideo

Czterokondygnacyjny obiekt ma powierzchnię 193 000 m².

- To, co się dzisiaj dzieje, to że otwieramy jedno z największych centrów logistycznych w kraju, drugi pod względem wielkości obiekt firmy Amazon, pokazuje, że Świebodzin jest fantastycznym miejscem dla biznesu - powiedział burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki podczas otwarcia. My tym otwarciem wysyłamy jasny sygnał nie tylko dla województwa lubuskiego, ale również dla całego kraju. My tutaj jesteśmy i u nas warto inwestować swój kapitał