Uroczyste otwarcie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Zobacz, co zyskali mali pacjenci

Mali pacjenci zyskali nowoczesny szpital na miarę XXI wieku. Powstały też nowe oddziały, których w Lubuskiem nie było: onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii. Co się zmieniło w leczeniu dzieci i ich mam?

To był nie tylko wyjątkowy dzień dla Kazimiery Kucharskiej-Barczyk, która przepracowała w szpitalu z dziećmi 46 lat, a od 25 lat pełni rolę ordynatora oddziału pediatrii. Choć robiła co mogła, choć pomagali sponsorzy, by na oddziale było kolorowo, wygodnie, to jednak w starym budynku niewiele już można było zrobić. Marzyła o prawdziwej placówce dla dzieci na miarę XXI wieku.

Oddaję oddział w dobre ręce...

- Początki były dość trudne. Te 50 miejsc na oddziale to było za mało. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, pojawiła się nadzieja, że można będzie coś zmienić. Odbyło się wiele spotkań, także z samorządowcami z całego województwa. Mówiło się o różnej lokalizacji. Mnie ona była obojętna – mówi Kazimiera . Najważniejsze było to, żeby poprawić warunki lokalowe, diagnostyki, leczenia małych Lubuszan. Cieszę się, że udało się to zrobić i że mogę przekazać po 25 latach ten oddział w dobre ręce…

Najpierw był Szpital Tymczasowy

Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka nie była łatwa. Pierwszy przetarg na inwestycję ogłoszono w 2017 roku. Oferty przekraczały o 20 mln zł przeznaczoną na ten cel kwotę. Przygotowano więc drugi przetarg. Zmieniając zakres zadań. Przede wszystkim zrezygnowano z podziemnego parkingu, zmniejszono szerokości niektórych korytarzy. Kiedy obiekt był już prawie gotowy, wybuchła pandemia koronawirusa i planowanego CZMiD nie można było otworzyć, bo uruchomiono tu Szpital Tymczasowy z 40

Wreszcie 12 grudnia tego roku oficjalnie otwarto placówkę, w której wszystkie planowane oddziały już funkcjonują.

W nowym budynku znalazły nie tylko dotychczasowe oddziały dziecięce: chirurgia i urologia dziecięca, pediatria i neonatologia, ale także nowe, których do tej pory nie było w Lubuskiem. Chodzi o oddziale onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii.

Jest także nowoczesna porodówka z dwoma salami do cięć cesarskich i 4-stanowiskowy trakt porodowy, nowoczesny blok operacyjny z sześcioma salami, zakład diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym, tomografem i USG, izba przyjęć, zespół specjalistycznych poradni, poradnia żywienia pozajelitowego.

Rodzice małych pacjentów mają do dyspozycji specjalne rozkładane fotele, szafy, dla dzieci jest sala gier, dla osób odwiedzających – szatnie. W sumie w nowym obiekcie jest miejsce na 150 łóżek. Na każdym oddziale są też sale, które będą również pełnić rolę sal dydaktycznych na potrzeby kształcenia studentów,

szatnię dla rodziców i osób odwiedzających.

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka za 150 mln zł

- Ale sam obiekt, nawet wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, nie byłby w stanie leczyć na miarę XXI wieku, gdyby nie kadra – podkreślał prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński.

W uroczystym otwarciu CZMiD uczestniczyło wiele osób, bo też w realizację tej największej inwestycji samorządu województwa włączyło się ich bardzo dużo. Stąd też podziękowania prezesa szpitala w stronę samorządu województwa, radnych wojewódzkich, wykonawców zdania (firma Mostostal Zabrze), sponsorów, pracowników lecznicy, którzy poświęcali swój wolny czas, by oddziały mogły jak najszybciej ruszyć w nowych warunkach.

Koszt inwestycji to ponad 150 mln zł, w ty: 95 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, 45 mln zł dołożył samorząd województwa, 9 mln zł jest z budżetu państwa, 3 mln zł z budżetu szpitala, a 1,5 mln zł przekazali darczyńcy.