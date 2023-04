Uroczyste otwarcie obwodnicy południowej. Miała być gotowa w 2024 roku, a poszło dużo szybciej

Obwodnica południowa - odetchną mieszkańcy Drzonkowa, Raculi

- W 2014 roku obiecaliśmy - przed połączeniem miasta z gminą - mieszkańcom Raculi i Drzonkowa, że odciążymy ruch. I słowa dotrzymaliśmy. Łatwiej będzie teraz mieszkańcom dojechać do skansenu w Ochli czy modernizowanego kąpieliska - mówił Janusz Materna.

- Wiem, że były duże protesty. Ale udało się pokonać przeszkody. W 2017 roku zapadła decyzja, że ta inwestycja o dofinansowaniu budowy obwodnicy z Unii Europejskiej - przypomniał poseł Jerzy Materna. - Częste spotkanie w Warszawie przyniosły efekt. Te spotkania były potrzebne. To na tę chwilę największa inwestycja w mieście. Ale to nie koniec. Powstanie obwodnica zachodnia z budową mostu w Pomorsku i dalej drogą do Sulechowa. Ta inwestycja będzie kosztowała blisko 600 mln zł. No i cały czas walczymy o specjalną strefę ekonomiczną. W przyszłym tygodniu przyjedzie pan premier i będziemy domagać się, żeby ta inwestycja ruszyła. Bo opór Lasów Państwowych jest duży, moim zdaniem, nieuzasadniony. Bo Zielona Góra to jest polana leśne. I miasto potrzebuje rozwoju.