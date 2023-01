Urodziny Piotra Protasiewicza, ikony Falubazu Zielona Góra. W tej roli jeszcze ich nie obchodził Cezary Konarski

Piotr Protasiewicz to żużlowa ikona Falubazu Zielona Góra. 25 stycznia 2023 roku skończył 48 lat. Do tej pory „Protas” najczęściej przyjmował życzenia w roli kapitana zielonogórskiej drużyny. Dziś robimy to inaczej: Sto lat, dyrektorze!