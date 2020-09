Urwane koła, pęknięta rama, połamane koszyki. W Zielonej Górze dewastujemy rowery miejskie

Tak źle u nas jeszcze nie było? Ależ było i to nie raz! Rowery miejskie w Zielonej Górze są niszczone na potęgę. Tu wyrwany stojak, tam porzucony rower, urwane koło lub kierownica, pęknięta rama. Był nawet przypadek zatopienia jednośladu. Mechanicy mają codziennie ręce pełne roboty.

Serwisanci z Zielonej Góry są przyzwyczajeni do liczby rowerów, które trafiają do nich w celu naprawy. Nie dalej, jak miesiąc temu sfrustrowana Czytelniczka przysłała do naszej redakcji zdjęcia zdewastowanych rowerów miejskich. Do zdarzenia doszło w Skate Parku "Kaczy Dół" przy ulicy majora Hnryka Sucharskiego (CZYTAJ WIĘCEJ):

Nie od dziś jednak wiemy, że historia lubi się powtarzać. Regularnie dostajemy od naszych Czytelników i kolegów z redakcji kolejne zdjęcia rozwalonych jednośladów:

Nie szanujemy i niszczymy. Zdarzają się też kradzieże I wcale nie mamy tu na myśli awarii wynikających z codziennej eksploatacji. To nie przebicie dętki, czy zerwany łańcuch. Chodzi o poważniejsze uszkodzenia, rowery są dewastowane! Zielonogórzanie są świadkami tego, jak bardzo nie potrafimy szanować publicznego mienia, z którego wszyscy korzystamy. Pęknięcia elementów metalowych, połamane koszyki, urwane pedały, zepsute siodełka, wygięte koła. To są wyraźnie akty wandalizmu.

Dewastowane są wszystkie rodzaje rowerów miejskich bez wyjątku, choć wydaje się, że najwięcej obrywają tandemy i cargo. Dlaczego? Być może im więcej osób ma możliwość na raz skorzystania z danego jednośladu, tym większe prawdopodobieństwo jego uszkodzenia? Nic dziwnego, że mechanicy mają codziennie ręce pełne roboty. - W systemach rowerów publicznych na całym świecie, w tym również w Zielonogórskim Rowerze Miejskim zdarzają się dewastacje i kradzieże. Naszą rolą jest, by problemów było jak najmniej, by były one szybko usuwane i były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników. Sami kontrolujemy system, przyjmujemy również zgłoszenia od użytkowników i mieszkańców - informuje nas biuro prasowe Nextbike.

Szukamy sprawców i pociągamy ich do odpowiedzialności Zniszczone rowery to jednak problem nie tylko dla serwisantów, ale również zielonogórzan, bowiem czas naprawy wyklucza te jednoślady z użytkowania. - Przypadki porzuceń, czy celowych dewastacji rowerów miejskich niestety się zdarzają. Do każdej tego typu sytuacji podchodzimy indywidualnie i bardzo poważnie, jeżeli to możliwe, staramy się odszukać sprawców i pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej. Zwłaszcza że na dewastacjach, czy porzuceniach rowerów poza stacjami cierpią pośrednio wszyscy użytkownicy systemów rowerów publicznych, ze względu na okresowe zmniejszenie ilości rowerów lub ich gorszy stan, a także wyższe koszty eksploatacji, zawierające dodatkowe naprawy i uzupełnianie rowerów - wyjaśnia rzecznik.

Pewnie zastanawiacie się, jak Zielona Góra wypada na tle innych miast w Polsce, gdzie funkcjonują rowery miejskie?

To prawda, że mieliśmy fatalny początek w 2018 roku i skala zniszczeń wówczas była niespotykana.

Jak się jednak okazuje, w obecnym sezonie nasze miasto nie wyróżnia się specjalnie. Odnotowano kilka aktów wandalizmu, w którym przeważały wygięte widelce i kierownice. Nie chcemy oczywiście nic spekulować, ale być może jest to uwarunkowane panującą obecnie pandemią? Oczywiście do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać wygięte obręcze kół i inne dodatkowe uszkodzenia wynikające z częstego porzucania rowerów, a nawet kradzieży. Serwisanci jednak podkreślają, że najczęstsze uszkodzenia wynikają z samej eksploatacji rowerów. Są to zniszczenia osłon łańcucha i uchwytów kierownicy.

Zniszczyłeś rower? Już z niego nie skorzystasz! A co dzieje się z osobami, które niszczą, bądź porzucają rowery lub w jakikolwiek inny sposób naruszają regulamin Zielonogórskiego Roweru Miejskiego? - Nextbike prowadzi działania polegające na uniemożliwianiu korzystania z systemu osobom, które dopuściły się naruszeń regulaminu. Egzekwowane są też kary, a w przypadku udowodnienia winy sprawa kierowana jest na policję. Kara za kradzież lub zniszczenie roweru może wynieść w zależności od modelu roweru od kilku do nawet kilkunastu tysięcy zł (rowery elektryczne) - podkreśla rzecznik.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, że za zwrot roweru w miejscu innym niż jedna ze stacji Nextbike Polska na terenie Zielonej Góry także naliczane są kary. - W przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów miejskich zawartych w regulaminie, w szczególności skutkującego powstaniem szkody, mamy także prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta klienta do momentu wyjaśnienia sprawy. Bezpieczeństwo publicznych rowerów miejskich to priorytet samych samorządów oraz Nextbike Polska. Współpracujemy ze służbami i prowadzimy działania polegające na uniemożliwianiu korzystania z systemu osobom, które dopuściły się naruszeń regulaminu.

Mieszkańcy Zielonej Góry pomagają odzyskiwać rowery Bardzo ważną rolę w Zielonej Górze i innych miastach, gdzie funkcjonują rowery miejskie, odgrywają sami mieszkańcy. - Nieocenioną pomocą przy „odzyskiwaniu” porzuconych rowerów są użytkownicy i mieszkańcy, którzy zgłaszają nam, gdy widzą pozostawiony w nieodpowiednim miejscu pojazd. Czasami zdarza nam się również otrzymywać informacje nt. rowerów uznanych za skradzione. Warto zwracać uwagę, bo jest kilka symptomów, na podstawie których można określić czy rower nie jest zaginiony, jak np. brak oznaczeń i numeru roweru, brak koszyka, linki z kodem szyfrowym lub osłon/ skrzydełek reklamowych na tylnym kole, często przemalowana rama - zaznacza rzecznik.

Każda osoba, która widzi, że jednoślady są niszczone, lub porzucone poza stacją, może to zgłosić, korzystając z numeru widocznego na każdym z jednośladów. Dodatkowo użytkownicy systemów mają możliwość przesłania zgłoszenia poprzez aplikację mobilną www.zglosrower.pl, w której można załączyć także zdjęcie. Istotną rolę odgrywają tu również media, gdzie tego typu tematy są poruszane. Im szybciej zgłoszone zostanie uszkodzenie roweru, tym szybciej może on trafić do serwisu i wrócić na ulicę w pełni sprawny.