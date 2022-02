Urzędy zasypane wnioskami. Ogromne zainteresowanie dodatkiem osłonowym

Nowe świadczenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Do tej pory przyjęliśmy już blisko 5 tysięcy wniosków o dodatek osłonowy. Takim najbardziej gorącym czasem były ostatnie dni stycznia, kiedy obsługiwaliśmy nawet po kilkaset osób. Aby usprawnić cały proces składania dokumentów uruchomiliśmy kilka stanowisk - mówi Beata Szenwald, zastępca dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie.

W styczniu zainteresowanie składaniem wniosków było olbrzymie. Codziennie obsługiwaliśmy w urzędzie przynajmniej kilkadziesiąt osób. W sumie przez cały miesiąc przyjęliśmy ponad 3 tysiące dokumentów o przyznanie nowego świadczenia - mówi Bożena Grabowska-Matyja z zielonogórskiego magistratu.

Co ważne - wnioski o przyznanie dodatku osłonowego składać można również za pośrednictwem poczty, a osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą to zrobić przez internet - na przykład za pomocą platformy ePUAP - jako pismo ogólne do urzędu.