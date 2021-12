USA: COVID krzyżuje plany podróżnym, rządowa agencja odradza wycieczki do Polski Emil Hoff

30 listopada 2021 Polska trafiła na listę państw wysokiego ryzyka epidemicznego amerykańskiej agencji rządowej CDC. Podróże nad Wisłę są stanowczo odradzane Amerykanom. Photo by Louis Velazquez on Unsplash

COVID w USA nie ustępuje. Stany zmagają się z kolejną falą koronawirusa i nowym wariantem omikron, który wzbudził panikę na świecie i w ciągu tygodnia zamknął dla podróżnych granice kilku państw. 30 listopada 2021 amerykańska rządowa agencja CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wciągnęła Polskę na listę krajów wysokiego ryzyka COVID i odradziła Amerykanom podróże do naszego kraju.