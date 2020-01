Usiłowanie zabójstwa w Zielonej Górze. Ukrainiec dźgnięty nożem

-Siedmiu Ukraińców mieszkało w lokalu wynajęty na cele pracownicze. Zajmowali pokoje, za które płacili. Jak ustalili śledczy, w nocy z 28 na 29 stycznia ub.r. wszyscy Ukraińcy byli w mieszkaniu. Dwaj oglądali na tablecie film siedząc w kuchni. W pewnym momencie do kuchni wszedł trzeci z Ukraińców. Zażądał żeby ściszyli tablet, ale koledzy nie zareagowali.

Po chwili doszło do kłótni. 49-letni Ukrainiec podszedł do kolegi oglądającego film i zadał mu cios nożem w lewy bok. Mężczyźni zaczęli się szarpać. Ukrainiec wyciągnął nóż z ciała kolegi i zadał mu nim jeszcze dwa cosy. Rannemu pomocy udzielili współlokatorzy. Na miejsce wezwali karetkę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna raniony nożem trafił do szpitala.

49-latek został zatrzymany przez policję.