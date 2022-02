Uszkodziłeś samochód w dziurze w drodze? Podpowiadamy, jak dostać odszkodowanie!

Dziurawe jak szwajcarski ser

Opady deszczu, śniegu i wahające się temperatury to wyjątkowo trudne warunki dla dróg. Zima bezlitośnie obnaża również stan wielu gorzowskich ulic. W niektórych dziury są tak wielkie, że kierowcy nawet nie próbują jazdy slalomem, bo to nic nie daje. Omijając jedną dziurę od razu wpadają w kolejną. Miasto stara się łatać ubytki na bieżąco, ale nie wszędzie się to udaje.