Utrudnienia na S3. To protest rolników w traktorach, samochodach i idących pieszo

– Żądamy przywrócenia ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy – wyjaśnia Rafał Nieżurbida z AgroUnii, organizator poniedziałkowego zgromadzenia. – Nie po to wchodziliśmy do Unii Europejskiej, żeby dzisiaj to, czym była unia, kiedy do niej wchodziliśmy, zostało zaburzone. Codziennie musimy spełniać określone warunki produkcji, wymogi i restrykcje. Jeżeli mamy konkurować, to również z towarem produkowanym w tych samych standardach.