Uwaga! Będą zmiany w rozkładzie jazdy PKP oraz remonty. Przygotowana zostanie komunikacja zastępcza

Na odcinku Zielona Góra - Sulechów - Babimost - Zbąszynek zostaną uruchomione autobusy zastępcze. Tak przynajmniej wyczytałem w rozkładzie internetowym – napisał do nas Czytelnik. – Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało? Skąd będą odjeżdżać autobusy? Gdzie kupuje się bilety na taki przejazd, gdzie po trasie zatrzymywać się będą takie autobusy?

Postoje w Sulechowie i Babimoście

Rzecznik prasowy Lubuski Zakład POLREGIO w Zielonej Górze, Paweł Nijaki, informuje, że od 16 marca br. od godz. 9.30 PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadza zamknięcie torowe na linii 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk. W związku z zamknięciem POLREGIO w Zielonej Górze zaplanowało uruchomienie na wspomnianym odcinku autobusów komunikacji zastępczej. Autobusy będą realizowały przejazd na trasie Zielona Góra – Zbąszynek (wybrane kursy w relacji Czerwieńsk - Zbąszynek) z postojami m.in. w Sulechowie oraz Babimoście. Bilety na te połączenia można nabyć, jak w każdym innym przypadku w kasach biletowych POLREGIO oraz u obsługi pociągu, która będzie obecna w pojazdach komunikacji zastępczej. Każdy pojazd realizujący połączenia komunikacji zastępczej będzie dostosowany do liczbie podróżnych na danej trasie. Dodatkowo w dniach od 14 do 16 marca na stacji w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim pojawią się informatorzy mobilni służący pomocą podróżnym w związku z wchodzącym w życie nowym rozkładem jazdy. Od 14 do 22 marca informatorzy pokierują również podróżnych do przystanku komunikacji zastępczej na stacji Zielona Góra Główna i Zbąszynek.