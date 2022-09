Uwaga kierowcy! Czekają nas utrudnienia na trasie Żary-Zielona Góra. Zostanie zamknięty przejazd w Bieniowie. Zobacz kiedy!

W pierwszej kolejności prowadzone będą prace przygotowawcze związane z przestawieniem rogatek oraz wybudowaniem tymczasowej drogi technologicznej. Planowany czas trwania ok. 8 dni.

Następnie rozpoczną się właściwe prace na przejeździe, które potrwają do ok. 1,5 m-ca.

Po wykonaniu przebudowy Wykonawca przystąpi do rozbiórki drogi tymczasowej oraz do prac porządkowych. Planowany czas trwania ok. 4 dni.

Małgorzata Fudali Hakman

Planuje się przywrócenie stałej organizacji ruchu do 30 listopada 2022

Miejsce utrudnień w Bieniowie