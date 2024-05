Uwaga Lubuskie! IMGW wydało kolejne ostrzeżenie przed burzami. Dotyczy całego województwa

- To była chwila i zrobiło się biało – opowiadają mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. - Z nieba leciały gradowe kulki, bębniące o dachy, parapety i samochodowe karoserie. To było jak bombardowanie. Na…

Może spaść grad

Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek, 27 maja od godz. 12:00 godz. 23:00. Synoptycy określają prawdopodobieństwo wystąpienia burz w Lubuskiem na 80 procent. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.