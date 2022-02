Uwaga na zły kierunek. Będzie więcej żółtych tablic przy drogach

Jeżeli zobaczymy taką tablicę, to będzie oznaczało, że jedziemy pod prąd. Wówczas należy bezzwłocznie się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, czyli na przykład na pasie awaryjnym i włączyć światła awaryjne. Następnie z zachowaniem szczególnej ostrożności opuścić pojazd i jeśli to możliwe schronić się za barierą ochronną. Kolejną czynnością powinno być powiadomienie służby drogowej lub policji, które pomogą kierowcy wydostać się z takiej pułapki. Pamiętajmy, żeby pod żadnym pozorem nie próbować samodzielnie zawracać. Powoduje to dodatkowe zagrożenie dla nas samych i innych uczestników ruchu. Takie manewry mogą skończyć się tragicznie - apeluje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.