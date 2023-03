Uwaga oszuści internetowi. NFZ ostrzega: - Fałszywe wiadomości! Nie otwierajcie linków!

Jolanta Witecka z Zielonej Góry otrzymała e-maila i już chciała wykonać polecenia, które były w nim zawarte. Treść była taka (pisownia oryginalna): „Informujemy z żalem, w dniu dzisiejszym doszło do wycieku informacji dotyczących podmiotami współpracującymi z NFZ. Aby zweryfikować, czy Państwa firma znajduje się na liście, zachęcamy do zapoznania się z dołączonym spisem. W przypadku, Państwo znajdujecie się na liście, zalecamy zmianę Państwa hasła.”

Już chciałam otworzyć ten link. Dobrze, że mąż mnie przed tym powstrzymał

- Zdenerwowałam się, bo do jakiego wycieku doszło? Przecież NFZ ma wszystkie moje dane, nie tylko te związane z moim zdrowiem – opowiada pani Jolanta. – Nawet jakoś nie zauważyłam, że treść tego e-maila jest dość dziwna. I pisana dziwnym językiem. Chciałam natychmiast zmienić hasło. Dopiero jak mąż wrócił z pracy, zaczął mnie uspokajać. Przecież NFZ czego takiego by nie zrobił. Poza tym pewnie w mediach byłyby informacje na ten temat. Nie tak to się załatwia… Mąż zielonogórzanki obiecał, że następnego dnia zadzwoni do NFZ i wszystkiego się dowie. Tak też się stało. Pani Jolanta jest jedną z wielu osób, które ostatnio otrzymały fałszywe wiadomości.

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega

- Ostrzegamy przed fałszywymi mejlami. To próba zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem. Odbieramy niepokojące sygnały o fałszywych mejlach, które informują o rzekomym wycieku danych z Narodowego Funduszu Zdrowia lub o aktualizacji serwisów internetowych SZOI/Portal Świadczeniodawcy – mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ w Zielonej Górze. - Informacje zawarte w tych wiadomościach są nieprawdziwe. Nie doszło do żadnego wycieku danych, a o aktualizacji serwisów SZOI/Portal Świadczeniodawcy nie informujemy mejlowo. NFZ nie jest też nadawcą wiadomości. Dlatego, przestrzegamy przed klikaniem w link podany w mejlach. To próba zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem.

W polu nadawcy fałszywych wiadomości są adresy w domenie "@nfz.gov.pl" lub adresy zawierające słowo "nfz": "informatycy[@]nfz.gov.pl", "dzial-bezpieczenstwa[@]nfz.gov.pl", "[email protected]".

W wiadomościach, które podszywają się pod NFZ, podany jest link, którego kliknięcie spowoduje zainstalowanie złośliwego oprogramowania (np. w postaci dodatku do Excela)! Możesz stracić dostęp do swoich danych!

Jeśli otrzymałeś wiadomość wysłaną rzekomo przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub masz wątpliwości, czy nadawcą mejla jest NFZ: nie otwieraj wiadomości i nie klikaj w link podany w mejlu, poinformuj CSIRT CEZ ([email protected]), w przypadku odbioru podobnej korespondencji, skontaktuj się pilnie z lubuskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze lub delegaturą w Gorzowie Wielkopolskim.