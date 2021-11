Uwaga! Rademenez bije rekord świata. Zaczął rapować. Chce skończyć za 36 godzin! Zobacz, jak walczy

Rademenez chce rapować 36 godzin

O tym, że chce pobić rekord świata , Rademenez mówił oficjalnie podczas gali wręczania nagród kulturalnych prezydenta miasta w Muzeum Ziemi Lubuskiej we wrześniu tego roku. Słowa dotrzymał i właśnie rozpoczął 36-godzinny maraton. Czy uda się osiągnąć cel? Wszyscy w to głęboko wierzą, bo Rademenez jest ambitny i już wiele razy udowadniał, że chcieć to móc. Nie tylko ci, którzy pomagali mu w zorganizowaniu wydarzenia i którzy będą mierzyć czas, robić nagrania itd.,, by spełnić wszystkie wymogi podstawione przez przyznających rekordy Guinessa, trzymają teraz mocno kciuki.

Rademenez mocno się przygotowywał do próby bicia rekordu

By przystąpić do próby bicia rekordu, Rademenez solidnie się przygotowywał przez wiele tygodni i miesięcy. Nie tylko chciał poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną, ale nauczył się odpowiednio oddychać i używać głosu. Stąd jego obecność w siłowni czy w salach do zajęć z trenerką głosu.

Zielonogórski artysta, który od ponad 20 lat związany z kulturą hip-hop, jest dobrze przygotowany, więc liczymy, że rozpoczęta właśnie próba zakończy się sukcesem. Zielona Góra mocno kibicuje. Każdy może przyjść do Sali Hydrozagadka w Zielonogórskim Ośrodku Kultury przy ul. Festiwalowej w Zielonej Górze i zobaczyć na własne oczy to artystyczne wydarzenie.