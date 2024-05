Uwaga, w Lubuskiem będzie mocno wiało! Jest ostrzeżenie dla kilku powiatów

Powieje ze wschodu

Tym razem masy powietrza będą przemieszczać się z kierunku z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego. Wiatr będzie osiągał średnią prędkość do 55 km/h, a w porywach do 75 km/h. Osłabnie po kilku godzinach, ok. 17.00.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na 75 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy powiatów:

międzyrzeckiego

nowosolskiego

świebodzińskiego

wschowskiego

zielonogórskiego i Zielonej Góry

żagańskiego.

Sprawdź aktualną prognozę pogody, klikając na mapę: