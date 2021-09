Uwaga, zmiana terminu Półmaratonu Przytok. Zapisy ciągle trwają Cezary Konarski

19. Półmaraton Przytok miał być trzecią odsłoną rywalizacji w tegorocznym Biegowym Grand Prix Lubuskiego TKKF. Uspokajamy biegaczy, impreza nie została odwołana, a jedynie przełożona z 18 września na 23 października. A to oznacza, że jest jeszcze sporo czasu, by zgłosić się do biegu.