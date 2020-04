Uwaga! Znamy ważne terminy naborów do przedszkoli i szkół. Sprawdź, kiedy i o czym musisz pamietać.

Zdalne nauczanie to fikcja... Trójkowi dostają szóstki!

Szkoła w internecie jednym się podoba, innym nie. Większość jest jednak zgodna. To nie to samo co tradycyjne nauczanie. I nie oszukujmy się, to będzie stracone pół roku. Nie da się tych strat nadrobić. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele.