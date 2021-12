Uważajcie! - Nieodpowiedzialne zabawy sylwestrowe z fajerwerkami kończą się wizytą w szpitalu - ostrzega komendant PSP w Nowej Soli

Co to w ogóle są te fajerwerki?

Technicznie rzecz ujmując fajerwerki to łatwopalne i wybuchowe mieszaniny wykorzystywane do celów widowiskowych. Działają poprzez efekt akustyczny, czyli huk, oraz efekt wizualny, tzn. różnego rodzaju efekt świetlny. Fajerwerki to przede wszystkim silnie skompresowany proch lub inny ładunek wybuchowy. Odpowiednia konstrukcja pozwala na wyniesienie ładunku w powietrze, a tam eksplozji i zapłonowi ulegają dodatkowe składniki. Zostają one rozrzucone w przestrzeń dookoła. Konsekwencją jest efekt świetlny i dźwiękowy.

Czy to prawda, że fajerwerków można używać tylko w sylwestra?

Zgodnie z polskim prawem używanie fajerwerków dozwolone jest na terenach prywatnych przez cały rok. Artykuły pirotechniczne mogą być również używane na terenach publicznych od 31 grudnia do 1 stycznia. Jedynym przepisem ograniczającym używanie petard lub fajerwerków jest przepis kodeksu wykroczeń, który dotyczy zakłócania spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego. Nie dotyczy on konkretnie fajerwerków, lecz każdego działania, które zaburzałoby powyższe zasady funkcjonowania społecznego, jak np. głośnego słuchania muzyki, śpiewu czy też po prostu hałasowania. Konsekwencją tego typu „wybryków” jest kara w postaci grzywny, która waha się między 20 a 500 złotych lub bardziej restrykcyjna kara w postaci aresztu.