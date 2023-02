Używana Honda Civic X (2017-2021). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używana Honda Civic X. Nadwozie/wnętrze

Honda dość często eksperymentuje ze swoimi modelami, a najczęstszą „ofiarą” tych eksperymentów jest Civic. Wystarczy rzut oka na dziesiątą generację, aby dojść do wniosku, że styliści kategorycznie nie chcieli narysować tradycyjnego hatchbacka pokroju VII czy VIII generacji. Zamiast tego mamy bardzo dynamiczną przednią część nadwozia, która nawet w bazowej wersji prezentuje się fenomenalnie – skośne światła podkreślone przez czarny grill z szeroką górną listwą, z ładną sygnaturą LED oraz agresywnie narysowanym zderzakiem. Wszystko jest w miarę spójne do słupka C, bowiem za nim nadwozie nabiera dość nietypowych proporcji.

Honda Civic z generacji na generację zmieniała się dość wyraźnie. W porównaniu do kolejnych generacji np. Volkswagena Golfa, które były ewolucją poprzednich wersji, japoński kompakt zawsze fundował swoim odbiorcom zastrzyk nowości. Raz ciekawszych, raz przesadzonych, ale nigdy nie było nudy. Z dziesiątą generacją jest podobnie i trzeba przyznać, że jest to jedno z ciekawszych aut w segmencie. Czy warto rozważyć jej zakup? Archiwum

Tył auta jest nieco podniesiony, wielkie klosze lamp, wstawki w zderzaku udające wylotu powietrza, niewielka i dzielona spojlerem szyba klapy bagażnika, do tego dodatkowy spojler – no sporo się tu dzieje i nie ma tutaj typowych linii hatchbacka. Spoglądając na profil, auto przypomina nieco skróconego sedana, może coś a’la liftback, fastback… trudno to jednoznacznie sklasyfikować. Przypomina mi to nieco Opla Signum. Czy to prezentuje się ładnie? Nie jestem pewny, choć trzeba przyznać, że w odpowiedniej wersji Civic X naprawdę cieszy oko. Jeśli ktoś niespecjalnie może się przekonać do tego nadwozia, może poszukać odmiany sedan, która ma już zdecydowanie bardziej spójne proporcje. Na niektórych rynkach była także wersja coupe i ona prezentuje się rewelacyjnie.

Specyficzny klimat nadwozia kontynuowany jest we wnętrzu. Tutaj również nie ma miejsca na sztampowe linie i standardowe rozwiązania. Wystarczy rzut oka na zegary, a raczej duży ekran w środkowej części i dwa mniejsze wskaźniki po bokach. Wygląda to dość futurystycznie, ale pasuje do charakteru samochodu. Konsola środkowa również jest nietypowa, ma dzielony podłokietnik, głęboko osadzony uchwyt na kubek oraz dość szeroką konsolę centralną ze schowkiem na smartfona i drobiazgi. Wyżej mamy panel do sterowania klimatyzacją, nawiewami czy podgrzewanymi fotelami, zaś nad nim umieszczono ekran systemu inforozrywki. Sporo tu niestandardowych rozwiązań, choć wbrew pozorom, ergonomia i funkcjonalność stoją na wysokim poziomie. Miejsca na kanapie jest sporo. Przestrzeni na nogi nie brakuje, nad głową jest już nieco gorzej. Przeszkadza również wysoki tunel środkowy. Bagażnik w wersji hatchback ma 420/1209 litrów pojemności.