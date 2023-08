Używana Skoda Scala (2019-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Alternatywa dla Skody Octavii i Volkswagena Golfa? Mało kto rozważa zakup modelu Scala czeskiej marki, a skrywa on naprawdę wiele ciekawych rozwiązań i sporo przestrzeni. Jakie są zalety i wady tego auta i czy warto rozważyć zakup używanego egzemplarza?

Używana Skoda Scala. Nadwozie/wnętrze

Skoda Scala z jednej może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym hatchbackiem do codziennej jazdy i podroży. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach. Skoda Jeśli ktoś poszukuje bardzo praktycznego auta, niekoniecznie skupiając się na imponującym wyglądzie i doskonałych właściwościach jezdnych, z pewnością skusi się na Skodę Scalę. Auto zachęca funkcjonalnością, ale wizualnie prezentuje się raczej przeciętnie. Nadwozie jest ładnie skrojone, z charakterystycznymi dla Skody elementami stylistycznymi, takimi jak trójkątne światła przednie z minimalistyczną grafiką LED, szeroki grill z chromowaną ramką, proste przetłoczenia i dość zgrabny, nieco charakterystyczny tył z czarną szybą, która pokrywa górną połowę klapy bagażnika itp. Skoda Scala może być uznana za ładną, ale nawet w topowej odmianie nie będzie zwracała na siebie uwagi. Jeśli chodzi o wymiary, Scala mierzy 4362 mm długości, 1793 mm szerokości oraz 1471 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2649 mm. A co znajdziemy we wnętrzu? Skoda Scala z jednej może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym hatchbackiem do codziennej jazdy i podroży. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach. Skoda Jednym z niewątpliwych atutów Scali jest jej praktyczność. Oczywiście, że dużo miejsca z przodu i szeroka regulacja pozycji za kierownicą są standardem dla tej klasy aut, ale to, co wyróżnia Scalę, to naprawdę obszerna kanapa, która doskonale radzi sobie z nieporęcznymi fotelikami dziecięcymi, a nawet pomieści troje dorosłych pasażerów. Bagażnik również jest duży, więc nie ma problemu z zabraniem na pokład standardowego wózka czy zapakowaniem bagażu na długie wakacje dla całej rodziny. Oczywiście, nie pomieści tyle, co bagażnik Octavii, zwłaszcza z nadwoziem kombi, ale wciąż jest znacznie większy niż w większości innych samochodów kompaktowych. Mieści 467 litrów w standardowym ułożeniu oparć kanapy, a po ich złożeniu 1410 litrów.

Pod względem stylistyki, Scala prezentuje się klasycznie, ale bardzo estetycznie. Jakość materiałów jest bardzo dobra, znajdziemy nawet kilka ciekawych elementów stylistycznych, takich jak chromowane listwy na drzwiach, które przechodzą w ładnie wyprofilowane klamki. Wnętrze wyposażone jest w duży ekran prostego systemu info-rozrywki, ale zachowano również tradycyjne przyciski i pokrętła. W wyższych wersjach wyposażenia możemy liczyć na dodatkowe funkcje, takie jak podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, tryby jazdy, wirtualne zegary, ładowarka indukcyjna w dogodnym miejscu, nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń itp. Pod tym względem trudno znaleźć jakiekolwiek zastrzeżenia.

Używana Skoda Scala. Silniki/układ napędowy

Skoda Scala z jednej może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym hatchbackiem do codziennej jazdy i podroży. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach. Skoda Chociaż podstawowy silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM i momencie obrotowym 175 Nm jest raczej przeciętny, to dla auta przeznaczonego do miasta, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 11 sekund jest w zupełności wystarczające. Ponadto, średnie spalanie wynoszące około 5 l/100 km jest dość przyzwoite. Dla tych, którzy potrzebują nieco większej dynamiki, istnieje opcja 115-konnej (po 2020 - 110 KM) wersji, która dysponuje momentem obrotowym 200 Nm, nadal korzystając z litrowej jednostki trzycylindrowej. Jeśli jednak ktoś szuka większej mocy, Skoda Scala oferuje silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM i momencie obrotowym 250 Nm. Ten wariant pozwala rozpędzić Scalę od 0 do 100 km/h w 8,2 sekundy, osiągnąć prędkość maksymalną 220 km/h, a średnie spalanie wciąż pozostaje na bardzo przyzwoitym poziomie - 5,6 l/100 km. Dla osób, które planują jeździć Skodą Scalą głównie poza miastem, dostępny jest silnik 1.6 TDI o mocy 115 KM i momencie obrotowym 250 Nm. Mimo skromnej mocy, auto wykazuje niezłą dynamikę i oczywiście zapewnia świetne spalanie - przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 10 sekund, a średnie spalanie wynosi 4,8 l/100 km.

Używana Skoda Scala. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Skoda Scala z jednej może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym hatchbackiem do codziennej jazdy i podroży. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach. Skoda Warto dokładnie sprawdzić stan i historię Skody Scali, ponieważ wiele z nich może pochodzić z flot firmowych lub zwrotów poleasingowych. W początkowych modelach występowało wiele błędów w systemie info-rozrywki, więc warto upewnić się, czy została przeprowadzona aktualizacja. Skoda Scala to głównie rodzinne auto miejskie, więc przy zakupie warto zwrócić uwagę na możliwe uszkodzenia nadwozia, felg, ogumienia oraz plamy we wnętrzu. Ponadto, były dwie akcje naprawcze dotyczące systemu połączeń alarmowych, który automatycznie wysyła sygnał SOS do służb ratowniczych. W niektórych modelach wykonanych między 10 lipca 2019 a 7 lutego 2020 roku może być konieczna wizyta u dealera Skody w celu przeprowadzenia odpowiednich aktualizacji lub naprawy. Dodatkowo, niektóre egzemplarze zbudowane między 28 sierpnia a 17 września 2019 roku będą wymagały wymiany jednostki łączności online (OCU), która jest częścią tej funkcji. W związku z tym, przed zakupem Skody Scali zaleca się gruntowną weryfikację historii pojazdu i upewnienie się, że ewentualne naprawy lub aktualizacje zostały skrupulatnie przeprowadzone. W ten sposób można uniknąć potencjalnych problemów związanych z wcześniejszymi wersjami modelu i cieszyć się bezproblemową eksploatacją pojazdu.

W dniu publikacji na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 190 ogłoszeń dotyczących Skody Scali. Przykładowo model z 2020 roku z silnikiem 1.5 TSI (wersja Ambition) z przebiegiem 60 000 kilometrów to koszt około 79 000 złotych. Za około 98 000 złotych można również znaleźć model z 2019 roku z silnikiem 1.5 TSI (wersja Style) i przebiegiem 32 000 kilometrów.

Używana Skoda Scala. Podsumowanie

Skoda Scala z jednej może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym hatchbackiem do codziennej jazdy i podroży. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach. Skoda Skoda Scala z jednej może być bardzo wygodnym, niemal rodzinnym hatchbackiem do codziennej jazdy i podroży. Mnogość wersji i możliwości konfiguracji sprawia, że praktycznie każdy znajdzie coś ciekawego w rozsądnych pieniądzach.

Używana Skoda Scala zalety: spora ilość wersji, konfiguracji, opcji i możliwości;

przestronne i bardzo funkcjonalne wnętrze z bardzo dobrym wyposażeniem;

zadowalający wybór silników;

spory wybór wielu zadbanych egzemplarzy (większość jeszcze na gwarancji). Używana Skoda Scala wady: bazowe silniki są nieco zbyt słabe;

bazowe wersje wyposażenia (flotowe) są bardzo ubogie;

wielu będzie wolało wygodniejszą Octavię.

Używana Skoda Scala. Opinie

Ryszard z Warszawy

Skoda Scala to idealne auto dla rodziny. Jestem pod wrażeniem przestronności wnętrza, zwłaszcza tylnego rzędu siedzeń, który pomieścił wygodnie fotelik dla dziecka i dwóch dorosłych pasażerów. Bagażnik jest wystarczająco pojemny na nasze potrzeby, a podróżowanie z dużą ilością bagażu nie stanowi problemu. Podoba mi się prosty, ale estetyczny wygląd auta. Silnik 1.5 TSI daje odpowiednie osiągi, a przy tym nie jest zbyt paliwożerny. System info-rozrywki działa sprawnie, ale w początkowych modelach zdarzały się pewne błędy. Ogólnie jestem zadowolony z mojej Skody Scali. Bartosz z Kalisza

Niestety, jestem rozczarowany Skodą Scalą. Wersja, którą mam, ma podstawowy silnik 1.0 TSI, który nie zapewnia zbyt imponujących osiągów, zwłaszcza na trasie. Auto jest dość głośne podczas jazdy, co przeszkadza na dłuższych trasach. System info-rozrywki czasami się zawiesza, co jest irytujące. Dodatkowo, miałem problem z jednostką łączności online, co wymagało wizyty u dealera. Nie polecam tej wersji auta, lepiej dołożyć i wybrać mocniejszy silnik. Paweł z Łodzi

Skoda Scala to świetne auto miejskie z przyzwoitymi osiągami i niezawodnością. Wybór silnika 1.5 TSI okazał się trafiony - auto dobrze sobie radzi zarówno w mieście, jak i na trasach. Przestrzeń wewnątrz jest imponująca, a bagażnik pomieści wszystkie nasze rzeczy podczas wyjazdów. Jakość wykonania wnętrza jest dobra, a system info-rozrywki działa płynnie. Byłem także zadowolony z obsługi klienta przy akcjach serwisowych, w które została objęta moja Skoda. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z wyboru Skody Scali i polecam ją wszystkim, którzy szukają praktycznego i funkcjonalnego auta na co dzień.

Wybrane jednostki napędowe w Skoda Scala: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 1.0 TSI 999 ccm 95 KM 175 Nm 188 km/h 10,9 s 5,0 l/100km 1.0 TSI 999 ccm 110 KM 200 Nm 204 km/h 9,0 s 5,0 l/100km 1.5 TSI 1498 ccm 150 KM 250 Nm 220 km/h 8,2 s 5,6 l/100km 1.6 TDI 1598 ccm 115 KM 250 Nm 202 km/h 10,1 s 4,8 l/100km

Za szybko i pod wpływem - główne grzechy polskich kierowców