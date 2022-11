Używane Subaru Impreza III (2007-2013). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Kompaktowy sedan lub hatchback? Zapewne mało który kierowca myśli o Subaru Imprezie III z lat 2007-2013, które zdecydowanie ustępuje popularności takim modelom, jak Skoda Octavia czy Volkswagen Golf. A szkoda, bowiem to auto ma sporo do zaoferowania i z pewnością wyróżni się z tłumu. Poznajmy bliżej trzecią generacją Imprezy.

Używane Subaru Impreza III. Nadwozie/wnętrze

Trzecia generacja Subaru Imprezy jako pierwsza w historii, oferowana była z 5-drzwiowym nadwoziem typu hatchback. To była gorzka pigułka dla wielu fanów japońskiej marki, która zawsze uchodziła za oryginalną, nietuzinkową i sztywno trzymała się swoich reguł oferując tylko nadwozie kombi, sedan, a w pierwszej generacji, również coupe. Trzecia generacja przyniosła znaczące zmiany i ukłon w stronę kierowców, którzy do tej pory nie rozważali zakupu Subaru właśnie ze względu na zbyt radykalne podejście. Zamiast kombi w ofercie pojawił się hatchback. Na szczęście zostawiono odmianę sedan, co było ukłonem w stronę zagorzałych miłośników Subaru, choć model ten był oferowany głównie na rynku amerykańskim. Stylistyka trzeciej generacji, pomijając kwestię nadwoziową, nie każdemu przypadła do gustu. Większość bazowych wersji, które nie są odmianami WRX, prezentuje się dość przeciętnie, zaś sporo obłych, łagodnych kształtów sprawia, że to dobre auto dla tych, którzy lubią wtopić się w tłum i nie wyróżniać się na tle Golfów, Focusów itp. Przód to przede wszystkim smukłe światła z chromowanymi obudowami soczewek, wewnątrz które korespondują z niewielkim, dość wąskim grillem z tradycyjnym dla marki logo w centralnej części. Zderzak nie ma zbyt wielu załamań i przetłoczeń, a jedynie wąski wlot powietrza w dolnej części oraz okrągłe światła przeciwmgłowe po bokach. Również z boku niewiele się dzieje, a tył zdominowany jest przez duże, przejrzyste klosze lamp a’la Lexus z dość charakterystycznym wykończeniem. Jeśli zdecydujemy się na ciemny kolor nadwozia, tył auta będzie nie do pomylenia z żadnym innym.

Środek również nie jest materiałem na mistrza designu. Wszystko jest czytelne i ergonomiczne i to jest największa zaleta Subaru Imprezy III, choć kilka rozwiązań jest typowo japońskich i czasami niezrozumiałych. Przyciski od ogrzewania foteli znajdują się na tunelu środkowym tuż przy podłokietniku, zaś sterowanie lusterkami pod kierownicą po lewej stronie. Oczywiście wskazania komputera pokładowego, który jest bardzo oszczędny w swej formie, ustawiamy i kasujemy wystającym spomiędzy zegarów nieco staroświeckim patykiem, ale podobne rozwiązania wciąż stosuje wielu japońskich producentów. Nie znajdziemy tu zbyt wielu ekranów czy kolorowych wskaźników. Wszystko jest oszczędne w swej formie i takie podejście także ma wielu zwolenników. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, w wersji 5-drzwiowej jest to 301/1216 litrów.

Używane Subaru Impreza III. Silniki/układ napędowy

Jeśli chodzi o wybór jednostek napędowych, jest zaskakująco dobrze, a przekrój mocy wypada bardzo zadowalająco. Podstawą jest silnik 1.5i o mocy 107 KM i momencie obrotowym 142 Nm. Ten wolnossący silnik typu bokser przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 14 sekund i pozwala rozpędzić się do 175 km/h. Nie jest to dynamiczna jednostka, a poszukiwacze jakichkolwiek wrażeń czy chociażby zadowalającej dynamiki, muszą sięgnąć po silnik 2.0i o mocy 150 KM i momencie obrotowym 196 Nm. O wiele ciekawiej prezentuje się oferta z silnikiem 2.5i o mocy 170 KM i momencie obrotowym 230 Nm. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów i napędem na wszystkie koła AWD, przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje niespełna 8 sekund, a prędkość maksymalna to 198 km/h. Wyżej są już wersje WRX z turbodoładowanym silnikiem 2.5 o mocy 230 oraz 265 KM. Ten mocniejszy dysponuje momentem obrotowym 343 Nm i jest w stanie przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 5,7 sekund i osiągnąć 209 km/h. Na szczycie jest wariant WRX STI o mocy 300 KM i momencie obrotowym 407 Nm. Sprint do setki zajmuje nieco ponad 5 sekund, a prędkość maksymalna to 250 km/h. W ofercie pojawiały się również edycje specjalne o mocy nawet 350 KM. Jest również jeden silnik Diesla 2.0D o mocy 150 KM i momencie obrotowym 350 Nm.

Używane Subaru Impreza III. Typowe usterki/sytuacja rynkowa