VI Ultramaraton Zielonogórski. Znamy już wyniki. Biegliście? To szukajcie się na fotkach! [ZDJĘCIA]

Poprzednie pięć edycji zielonogórskiego ultramaratonu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Biegacze z całego kraju przyjeżdżali do Zielonej Góry i pokonywali morderczą trasę, prowadzącą nowymi granicami miasta. W tym roku przez zakaz wstępu do lasu bieg nie mógł odbyć się w tradycyjnym miejscu. Organizatorzy mieli twardy orzech do zgryzienia. Postanowili całkowicie zmienić formułę biegu.