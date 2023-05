Volkswagen Amarok. Testujemy drugą generację pickapa. Trzy wersje do wyboru

Volkswagen Samochody Dostawcze w ostatnich dniach żyje polską premierą nowego Amaroka. To już drugie pokolenie tego pikapa. Przypomnijmy, że Amarok debiutował czternaście lat temu i do dziś jest jednym z najchętniej wybieranych w swojej kategorii modeli. Powodzenie zawdzięcza wytrzymałości, nowoczesności i niezawodności, ale to właśnie sprawiło, że oczekiwania wobec jego następcy były wyjątkowo wysokie.

Volkswagen Amarok. Samochód do ciężkiej pracy

Amarok, podobnie jak modele konkurencyjnych marek dedykowany jest określonemu użytkownikowi, który oczekuje, że będzie to przysłowiowy wół roboczy zdolny wytrzymać nie tylko jazdę po trudnych nawierzchniach, ale często odbywaną z ciężkim ładunkiem i kilkoma osobami na pokładzie a do tego ciągnąc przyczepę. Ten nowy taki właśnie jest, choć podobnie jak konkurenci zyskuje nowe cechy znane z modeli typu SUV. To nie jest już surowy, skromny jeśli chodzi o wyposażenie samochód tylko do ciężkiej pracy, ale pojazd, który bez wstydu wykorzystamy przy załatwianiu transportowych potrzeb chociażby rodziny. Niezależnie od tego czy będzie wykorzystywany w firmie geodezyjnej czy przez hobbystę przewożącego nim np. sprzęt do surfingu zapewni niekłopotliwy i komfortowy przejazd do wyznaczonego, często poza dobrymi drogami, miejsca docelowego.

Volkswagen Amarok. Dobre musiało być lepsze

Tym staranniej przygotowywano w biurach konstrukcyjnych VW drugie pokolenie tego samochodu. Minimalnie (+ 10 cm) zwiększono długość zupełnie na nowo zaprojektowanego nadwozia, polepszając tym samym jego walory użytkowe (dodano np. w standardzie hak holowniczy) a przede wszystkim podniesiono standard podróżowania tym samochodem. Amarok ma np. nowoczesne oświetlenie, duży 12-calowy ekran pionowy w kabinie (w wersjach PanAmericana i Aventura) oraz wysokiej klasy zestaw nagłośnienia. Bardzo pozytywną rolę w bezpiecznym nim kierowaniu, szczególnie w trudnym terenie odegrać może zestaw kamer pozwalający obserwować kierowcy to co się dzieje tuż przed jego maską i po bokach, a także z tyłu. Amarok 2 ma teraz wielofunkcyjną, podgrzewaną kierownicę, dwustrefową klimatyzację i nowe rozwiązania w przeniesieniu napędu na wszystkie koła.

Volkswagen Amarok.Tylko turbodiesel

Na polskim rynku jest dostępny wyłącznie z trzylitrowym turbodieslem V6, z którego napęd na koła obu osi jest przenoszony przez 10-stopniową przekładnię automatyczną. Jego moc maksymalna wynosi 240 KM. Jego możliwości uzupełnia zestaw dostępnych trybów jazdy jak np. na błoto, śnieg czy piasek, blokada tylnego mostu oraz reduktor, które bardzo się przydają do pokonywania bezdroży bądź jazdy po drodze gruntowej w czasie deszczu czy po śniegu. Zwiększona aż o 30 cm (do 80 cm) głębokość brodzenia jest również pożądanym uzupełnieniem możliwości tego pikapa. Ponadto po zmianach konstrukcyjnych nowy VW Amarok ma polepszone kąty natarcia (30 st.), rampowy (21 st.) i zejścia (23 st.).

Sylwetka tego pikapa jest masywna, wręcz muskularna, uzupełniona plastikowami osłonami nadkoli oraz listwami po bokach. Jest to jednocześnie nowocześnie wyglądające auto bez niedomówień informujące wyglądem swoje możliwości. Także we wnętrzu, które jest zupełnie inne niż w poprzedniku postawiono na wygodę obsługi i dobre wykończenie czego dowodem są m.in. skórzane wykończenia na desce rozdzielczej.

Volkswagen Amarok. Pierwsza jazda

W czasie dziennikarskiej prezentacji mieliśmy okazję pojeździć tym autem zarówno w ciężkim terenie jak i po szosie. Na specjalnym poligonie testowym mogliśmy sprawdzić jak nowy Amarok daje sobie radę na stromych, luźnych zjazdach, w błocie i jeździe na pochyłościach czyli tzw. trawersie. Przejechaliśmy nim bezpiecznie przez specjalny most, który miał udowodnić, że auto potrafi w sposób kontrolowany pokonywać bardzo strome podjazdy i zjazdy. Wszędzie był dzielny a prowadził się z dużym marginesem bezpieczeństwa. Wystarczyło jedynie skorzystać z odpowiedniego trybu jazdy, włączyć kamerę czy skorzystać np. z systemu pozwalającego na bezpieczne zjeżdżanie z pochyłości. Sprawdzaliśmy również jak daje sobie radę wtedy, gdy np. przyczepność mają dwa a nawet tylko jedno z kół. Elektroniczne wsparcie decydujące o tym np. w jakim tempie można bezpiecznie zjeżdżać ze wzniesienia, czy możliwość obserwowania na ekranie, gdzie wyświetlało się położenie przednich kół naprawdę nawet z nienawykłego do jazdy w takich warunkach kierowcy zamieniało go w zdolnego partnera dla wszystkiego co ten samochód w konkretnych warunkach oferował. Były sytuacje, gdy żartowaliśmy, że czasami lepiej mu nie przeszkadzać (np. hamując przy zjeździe) a jedynie pozwolić by samodzielnie wykonywał konkretne manewry. Sprawdzaliśmy jak Amarok daje sobie radę, gdy tylko jedno z kół ma przyczepność i... dawał radę. Trzeba było tylko umiejętnie wykorzystać odpowiednie funkcje blokady bądź reduktora. Podobnie jak wtedy, gdy na nierównościach któreś z kół podnosiło się tracąc kontakt z podłożem. Oczywiście ponadpięciometrowa długość nadwozia nie pomagała np. w ciasnych zakrętach. Podobnie jak wysoka maska ograniczająca widoczność przy podjazdach.

Volkswagen Amarok. A na szosie?

Wyjazd na asfalt nie był dla Amaroka niczym odmiennym od bezdroża. Po prostu zamieniał swoją naturę. Odpowiednie przełożenie przeniesienia napędu, chociażby tylko na tył przepoczwarzały tego dzielnego pogromcę błotnych i śliskich polnych dróg w wygodny środek transportu przypominający SUV-a lub nawet auto osobowe. Oczywiście pikap VW nie jest tak zwinny jak chociażby Golf ani tym bardziej Passat. Czuje się również podczas szybkiej jazdy, że jest to ciężki, wysoko zawieszony samochód. Niemniej wyprawa w podróż na nawet kilkusetkilometrową odległość nie będzie nim niczym nadzwyczajnym. Oprócz pięciomiejscowej kabiny (tylko taka dostępna na naszym rynku) ma również pojemną i wytrzymałą (1450 kg ładowność) skrzynię ładunkową (w której w poprzek zmieści się europaleta) od góry chronioną przez elektrycznie regulowaną roletę, w standardzie od wersji PanAmericana.

Volkswagen Amarok. Trzy wersje w Polsce

Volkswagen Amarok drugiej generacji w podstawowej wersji Style (tylko w czarnym kolorze nadwozia) kosztuje 281.670 zł (brutto). Szczebel lepsza czerwona odmiana PanAmericana (powinna być u nas najchętniej wybierana) została wyceniona na 306.270 zł. Najdroższą, malowaną na niebiesko Aventurę można mieć za 330.870 zł.

Samochody typu pikap to gatunek mający za zadanie połączenie cech samochodu terenowego z niewielkim autem dostawczym. Teraz coraz częściej mają one charakter SUV-a ze skrzynią ładunkową. Są szczególnie popularne w Ameryce Północnej. Niektóre z tamtejszych pikapów jak np. Ford F150 czy Toyota Tundra są sprowadzane do Polski, choć tylko prywatnymi kanałami.

Volkswagen Amarok. Nie jest jedyny

Aktualna oferta nowych modeli u dilerów w Polsce to zaledwie kilka modeli, marki Ford (Ranger), Isuzu (D-Max), Jeep (Gladiator), Mitsubishi (L200), RAM, Ssangyong (Grand Musso) oraz Toyota (Hilux). Nie ma już w salonach sprzedaży Mercedesa X Klasa oraz Nissana Navara. Roczna sprzedaż tego typu aut w Polsce nie przekroczyła 5 tys. egzemplarzy, ale od kilku lat systematycznie rośnie.

Volkswagen Amarok. Wybrane dane techniczne





































VOLKSWAGEN AMAROK

























Model

































3,0T V6 AT10 4MOTION





























































Silnik/typ





















Turbodiesel





























































Pojemność (cm sześc)





















2993





























































Moc maksymalna (KM/kW)





















240/177





























































Maks. moment obrot.(Nm)





















600





























































Przyspieszenie 0 -100 km/h (sek.)





















8,8

















































Prędkość maksymalna (km/h)

































190

















































Długość/szerokość/wysokość nadwozia (mm)

































5350/1917/1884





























































Rozstaw osi (mm)





















3270





























































Masa własna (kg)





















2380

















































Pojemność zbiornika paliwa (l)





















80

















































Cena brutto modelu od (zł)





















281.67













