Volvo Concept Recharge. Manifest elektrycznej przyszłości Volvo Cars pokazany w Polsce

Volvo Concept Recharge. Mniej znaczy więcej

Dla Volvo Cars elektryfikacja to coś więcej niż tylko zmiana układu napędowego. To całkowita zmiana filozofii tworzenia przyszłych, w pełni elektrycznych samochodów Volvo. Można wiele o tym mówić w teorii albo… pokazać samochód koncepcyjny, który wszystkie te założenia zawiera. W Warszawie właśnie pokazano ten unikatowy model. Volvo

Podczas prezentacji nowego modelu koncepcyjnego, właśnie ten zwrot był powtarzany jak mantra. Albo refren. Już wcześniej projektanci Volvo Cars upraszczali design aut, usuwając niepotrzebne przyciski i pokrętła z kabiny i hołdując zasadzie czystej, przejrzystej formy. Elektryfikacja aut pozwoliła rozszerzyć im to myślenie na kolejne obszary pojazdu. Brak silnika spalinowego i jego rozbudowanego osprzętu daje ogromną swobodę w projektowaniu od nowa nadwozia, któremu można nadać ciekawe proporcje. Przy podobnej kubaturze auta, da się wycisnąć znacznie więcej przestrzeni w kabinie. Sztywność baterii umieszczonych w podwoziu pozwala usunąć słupek B. A to wszystko przy zachowaniu świetnych właściwości aerodynamicznych i wysokiej pozycji za kierownicą, tak lubianej przez klientów SUV-ów. I choć kierowca i pasażerowie siedzą wysoko, to maska i linia dachu zostały poprowadzone jak najniżej. Lepsza aerodynamika przekłada się na większy zasięg auta na jednym ładowaniu. Duża przestronność auta i jego funkcjonalność ma spełniać wymagania rodzin, które dbają o zrównoważony rozwój.